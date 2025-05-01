Наталка Денисенко, яка розлучається з чоловіком, відреагувала на чутки про її роман з режисером

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко, яка розлучається з чоловіком Андрієм Федінчиком, відреагувала на чутки, що вона закрутила новий роман.

Знаменитості вже встигли приписати стосунки з режисером Олексієм Комаровським. Артистка спочатку утримувалася від коментарів. Тим часом Комаровський все ж таки пролив світло на ситуацію. В Instagram-stories він запевнив, що їх із Наталкою Денисенко поєднує лише дружба та кіно.

Тим часом акторка зробила репост відео режисера. Також артистка подякувала йому, що той спростував чутки про їхній роман. Наталка Денисенко говорить, що довкола її особистого життя останнім часом плететься чимало інтриг, що в неї просто не вистачає сил все коментувати.

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Наталка Денисенко відреагувала на чутки про її роман з Олексієм Комаровським

"У мене не вистачає сил коментувати всі інтриги, що плетуться довкола мене", - запевнила акторка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Наталка Денисенко розлучається з чоловіком Андрієм Федінчиком. Судячи з інформації в реєстрі судових справ, акторка подала документи на розірвання шлюбу ще 31 січня. Наразі ані Денисенко, ані Федінчик не коментують новини про їхнє розлучення.