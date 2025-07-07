Наталка Денисенко на чесному фото показала, який вигляд має без макіяжу та фотошопу

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко показала себе без макіяжу та фотошопу.

В Instagram-stories знаменитість поділилася своїм чесним фото. Зокрема, артистка опублікувала селфі. На знімку акторка постала перед об'єктивом фотокамери без жодної краплі декоративної косметики, фотошопу та фільтрів.

Наталка Денисенко також висловилася про свій стан. Акторка говорить, що їй подобається, коли вона не мусить нічого пояснювати. Артистка по-філософськи зазначила, що це "справжня розкіш, коли тебе вже достатньо".

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Як мені подобається фото без фільтрів, без макіяжу. І стан, коли я маю право нікому нічого не пояснювати. Це справжня розкіш! Коли тебе вже достатньо", - поділилася думками артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська показала свої фото без фотошопу. Знаменитість ще й опублікувала доволі пікантні знімки, на яких вона постала в боді.