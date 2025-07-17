Наталка Денисенко з сином від Андрія Федінчика / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко замилувала рідкісними фото з сином від актора Андрія Федінчика.

7-річний Андрійко рідкісний гість у маминому фотоблогу. А все тому, що хлопчик не любить фотографуватися. Та на відпочинку Наталка Денисенко була серйозно налаштована на фотосет, адже діти швидко ростуть, а артистка хоче закарбувати в пам'яті кожен момент.

Наталка Денисенко з сином від Андрія Федінчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Щоб вмовити сина зробити декілька кадрі, акторці довелося піти на хитрість. Знаменитість пообіцяла синові влаштувати чимало розваг. Тож, Андрійко погодився.

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"Мій син - моє серденько. Ці фото з синочком, як завжди, на вагу золота! Він дуже не любить фотографуватися, від слова зовсім! Але діти так швидко ростуть і так хотілося сумісних світлин, тож навіть не буду вам розказувати весь той список розваг, які я пообіцяла йому за ці фото", - поділилася артистка.

Наталка Денисенко з сином від Андрія Федінчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко вже поділилася результатом їхнього фотосету. На кадрах можна помітити, як хлопчик вже помітно подорослішав. Тим часом користувачі звернули увагу, що хлопчик – просто копія свого тата Андрія Федінчика.

Наталка Денисенко з сином від Андрія Федінчика / © instagram.com/natalka_denisenko

Син дуже схожий на тата! Серйозний, гарний хлопчик.

Він такий вже дорослий!

Ви чудесні!

Зазначимо, Наталка Денисенко народила сина в шлюбі з актором Андрієм Федінчиком. У квітні стало відомо, що пара розлучається. Врешті, у травні цього року актори розірвали шлюб, який тривав вісім років.

Нагадаємо, нещодавно співачка TAYANNA показала рідкісне фото з 10-річним сином. Також артистка розповіла про курйоз, який трапився з ними в аеропорту.

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