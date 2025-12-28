Наталка Денисенко на "Танцях з зірками" приголомшила перевтіленням і в міні політала над сценою

Наталка Денисенко та Антон Нестерко / © пресслужба каналу "1+1"

А на паркеті благодійного передноворічного випуску "Танців з зірками" свій номер вже продемонструвала акторка Наталка Денисенко.

Артистка зізнається, що неабияк хотіла взяти участь у проєкті. Проте спочатку знаменитість злякалась. Як говорить Наталка Денисенко, вона танцювати не вміє особливо, тож боялась, що не впорається.

Парі випала нагода станцювати самбу. Наталка Денисенко вийшла на паркет в образі прибиральниці під пісню Альони Омаргалієвої "Не п'яна – закохана" у виконанні Галини Печеніжської. Спочатку артистка робила вигляд, що миє паркет. А коли вийшов партнер Наталки – Антон Нестерко – вона одразу ж перевтілилась в яскраву мінісукню. Акторка продемонструвала ефектну самбу. А наприкінці виступу знаменитість політала над сценою.

Катерина Кухар залишилась в захваті. Балерина навіть подарувала Наталці Денисенко презент – символ 2026 року – іграшкового коня.

"Наперекір всім хейтерам, самба не була для вас фатальною. Вітаємо вас! І в мене для тебе є подарунок. Символ наступного року – дарую тобі конячку", - промовила балерина.

Врешті, Наталка Денисенко від усіх суддів отримала 10 балів. Проте Дмитро Дікусар оцінив виступ артистки на 9.

Нагадаємо, раніше ведучий Нікіта Добринін зізнався, що хотів піти з "Танців з зірками". Ба більше, шоумен навіть просив шукати йому зміну.