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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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87
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Наталка Денисенко на тлі розлучення з чоловіком-військовим Федінчиком заявила про "пипець" в житті

Наталка Денисенко, яка таємно подала на розлучення, заговорила про тяжкий період.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко, яка розлучається з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком, заявила про "пипець" в житті.

Артистка в Instagram-stories поділилася, що цьогоріч квітень і травень стануть неабияк складними для неї. До речі, сам цього місяця стало відомо про розлучення акторки, а наступного заплановане судове засідання у справі.

Утім, Наталка Денисенко говорить, що була готовою до всіх випробувань і знала про "пипець" в її житті. Пролити світло на майбутнє артистці нібито допомогти астрологія та нумерологія.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Добре, що я знала, що в моєму житті буде пипець. І знаю, який пипець і плітки будуть найближчим часом. Тому трошки готова до цих подій", - заявила акторка.

Розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика – що відомо

Нещодавно в Мережі з'явилася інформація, що актори розлучаються. Врешті, це виявилося правдою. Згідно з реєстром судових справ, Наталка Денисенко 31 січня подала заяву на розлучення. Судовий розгляд справи запланований на 8 травня. Суд відбудеться у Житомирі.

Наразі ані Наталка Денисенко, ані Андрій Федінчик не коментують новини про своє розлучення. Утім, нещодавно акторка зробила неоднозначну заяву про особисте життя.

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