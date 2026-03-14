Наталка Денисенко нарвалася на хейт через неоднозначну реакцію на прохання фаната й розкрила правду

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко опинилася в епіцентрі критики.

Скандал зчинився у Луцьку, куди артистка разом з іншими акторами завітала презентувати новий фільм «Коли ти розлучишся?» у кінотеатрі. Вже традиційно зірки приділили час шанувальникам для розмов і фото. Нагодою скористався один з відвідувачів, але підійшов з особливим проханням — допомогти врятувати життя маленькому Матвію Колядюку з м’язовою дистрофією Дюшена шляхом запису спільного відео-заклику.

Відповідне відео поширив в Instagram один із автосервісів. Проте увагу юзерів привернуло інше — ставлення акторів до почутого. На кадрах помітно, щойно чоловік починає звертатися до артистів — Наталка говорить, що «у них нема часу і вони хочуть пофоткатися з усіма». Але згодом, почувши до кінця історію, вона та всі інші все ж актори записали відео-заклик.

Проте, навіть попри виконане прохання, гнівних коментарів уникнути не вдалося. Більша частина гейту обрушилася саме на Денисенко. Тож вона не змовчала та вийшла із публічною заявою в Instagram. Зірка наголосила, що сталося непорозуміння. Зокрема, пояснила, що спершу не так сприйняла слова чоловіка і думала, що він хотів порушити правило не знімати довгих відео. Але додала, що після вислуханого зрозуміла, в чому річ, і взяла участь у ролику-заклику.

«В Мережу хлопці з одного автосервісу виклали відео, де ми з акторами робимо їм зауваження, що вони затримують людей, адже вони навіть не попередили, що хочуть зняти. Всі думали, що вони хочуть записати з нами якесь інтервʼю чи розважальний формат, тому, звичайно, нагадали про регламент події, що дуже бракує часу! За хлопцями стояла величезна черга з людей і ми не знали, чому вони вирішили дозволити собі затримувати чергу глядачів. Звичайно, коли почули про дитинку, то одразу підтримали і записали відео!» — йдеться у заяві Денисенко.

Ба більше, після такого непорозуміння акторка наголосила, що всією командою вони задонатили на збір для лікування Матвія. І водночас закликала решту бути обачними з таким хайпом і замість критики так само пожертвувати кошти.

«Замість того, щоб писати гидоту, закликаю зробити донат! Бо ми з командою ще в той день підтримали збір», — зауважила Наталка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розповіла про напружені стосунки з сестрою Наталією на тлі тривалої ворожнечі.