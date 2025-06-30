Наталка Денисенко назвала головні правила виховання свого сина: "Звички, які формують особистість"

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка та зірка серіалів Наталка Денисенко розповіла про свою філософію виховання сина Андрійка.

Наталка щиро визнає, що з кожним днем вчиться бути кращою. Під час виховання сина вона постійно прагне зробити з нього не просто "слухняну" дитину, а "впевнену особистість з мінімумом травм і максимумом внутрішнього ресурсу". Тож слідкує за його дисципліною та власним внутрішнім станом, щоб ділитися гармонією з Андрійком.

"Зараз я точно не можу сказати, що дозволяю синові абсолютно все. Навпаки я стала усвідомлювати важливість дисципліни, простих щоденних звичок, які формують особистість. Так, я не та мама, яка сидить із ним над уроками чи змушує досягати результатів через силу. Моя філософія — дати максимум любові й прийняття. Але можу бути "занудною": прошу сісти рівно, доїсти сніданок, бути зібраним. Бо розумію, що саме в цих дрібницях виховується опора в житті", — розповіла Денисенко в інтерв'ю "Люкс ФМ".

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Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка зізнається, що на цьому шляху їй допомагають психологи. Одна з головних традицій у родині зірки — повна присутність у моменті, коли вони поруч. Також принаймні один день на тиждень Наталка повністю присвячує дитині. Але все ж головним правилом артистка вважає любов. Вона переконана, що кожна мама, яка щиро любить свою дитину, вже робить усе правильно.

"Андрійко — особливий, дуже цікавий хлопчик зі своїм характером і поглядом на світ. Я стараюся, читаю психологічну літературу, консультуюсь із фахівцями, впроваджую практичні поради. Я росту разом із ним. І знаєте, мені здається, я хороша мама. Бо кожна мама, яка щиро любить свою дитину, — вже найкраща. Намагаюся виділяти хоча б один день на тиждень, який повністю присвячую Андрійкові. Без телефону, без роботи, без відволікань. Ще одне важливе правило — це правило п’яти хвилин. Коли я приходжу додому, все відкладаю й одразу йду до Андрійка, обіймаю, слухаю, дивлюсь в очі, максимально включаюсь. Моя психолог порадила мені не гнатись за кількістю, а зосередитись на якості. І це стало моїм правилом", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк після появи сина показала, яким методом приховувала вагітність від публіки усі 9 місяців.