Гламур
Наталка Денисенко несподівано показала 68-річну маму за кермом літака й пригадала її молодість

Акторка змогла подарувати мамі Ніні незабутні емоції.

Валерія Гажала
Наталка Денисенко з мамою / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко вперше за тривалий час показала свою маму Ніну.

Напередодні Дня матері, який в Україні святкують 10 травня, артистка подарувала незабутні враження найріднішій людині. У своєму фотоблогу Наталка показала рідкісні кадри з 68-річною мамою і якою вона була у молодості на архівних фото. А після цього вручила їй особливий подарунок — політ на авіасимуляторі.

За словами Денисенко, спочатку її мама Ніна була не впевнена, що зможе, а потім отримала справжню насолоду. Своєю чергою акторка так само потішилася, що змогла допомогти мамі відволіктися від звичайної буденності у такі непрості часи. Зірка показала їхній перший спільний «політ» за кермом симулятора.

Мама Наталки Денисенко у молодості на архівних фото / © instagram.com/natalka_denisenko

Мама Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Моїй мамі 68 років і у своєму житті вона досягла багато. А тепер ще й керувала літаком. В особливий день хочеться привітати її так, щоб було „вау“. Колись вона мене балувала, а сьогодні — я. Спочатку було „я не зможу“, а потім сміх, азарт і очі, які давно так не світились! Іноді найкраще, що ми можемо зробити, це витягнути маму з рутини й подарувати їй новий досвід», — написала зірка.

Після такої розваги мама Наталки зізналася, що отримала багато позитивних вражень і розвіяла деякі стереотипи про вік.

«Дуже сподобалося, бачили всю красу навколо. Це не лише для молоді, але я згодна на те, щоб приходили й такі люди, як я», — поділилася враженнями мама акторки.

