Наталка Денисенко палко поцілувала чоловіка та опинилася у любовному трикутнику

Наталка Денисенко

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Українська акторка Наталка Денисенко після коментаря щодо розлучення з чоловіком неочікувано засвітилася з іншим.

Артистка знялася у яскравому кліпі співачки Lesya Grig на дебютну пісню "Твоє кохання", сюжет якого побудовано навколо неочікуваного любовного трикутника з братами-близнюками. Ролик поєднує драму, іронію та гумор — і все це у форматі мініфільму. Знімання відбулися у Ризі, в атмосферному старовинному будинку, який нагадує замок. Саме там Наталка Денисенко блискуче втілила головну героїню, що переживає широкий спектр емоцій — від палкого кохання до зради й розчарування.

За сюжетом, героїня закохується з першого погляду, однак невдовзі бачить свого коханого з іншою жінкою. У пориві ревнощів вона вривається в дім коханого та розбиває вази… Аж раптом з’ясовується, що у нього є брат-близнюк, і вся ця драма — лише непорозуміння. До слова, у кадрі зірка сміливо демонструє пристрасть: палко цілується з актором і постає з ним у ліжку.

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"Ми хотіли створити не просто кліп, а справжній короткометражний фільм із емоціями, драмою та несподіваним фіналом. Наталка була ідеальним вибором — вона прожила цю історію на всі сто", — зазначила Lesya Grig.

До речі, сюжет має реальне підґрунтя — пісню Lesya Grig написала ще 2006 року на основі власного підліткового досвіду. Як зізналася артистка, у школі вона зустрічалась із братами-близнюками, які мінялися місцями на побаченнях, що згодом стало причиною для серйозного емоційного потрясіння. Зараз та історія — джерело іронічного натхнення для дебютної роботи.