Наталка Денисенко під час відключень світла у Києві розкрила, як із сином рятується від холоду

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко відверто поділилася, як їй вдається поєднувати побут у період тривалих відключень світла й опалення.

Артистка мешкає в Подільському районі Києва й, як зізнається, російські атаки на енергосистему змусили її суттєво змінити звичний ритм життя. За словами Денисенко, попри автономну котельню в житловому комплексі, під час знеструмлень опалення також зникає. Додаються й проблеми з водою — особливо на верхніх поверхах.

«Коли вимикають світло, перестає працювати й опалювання. У комплексі є лише холодна вода, а гаряча подається через бойлер. Ми живемо на 15-му поверсі, тож під час тривалих відключень інколи насоси не докачують воду до нашого поверху. Бували моменти, коли її не було взагалі, але частіше під час відключень вона все ж є — просто тече слабше. Іноді навіть тепла, бо в бойлері ще якийсь час зберігається гаряча вода», — розповіла акторка в коментарі виданню «Гордон».

Реклама

Нині Наталка має власний «антиблекаутний» набір: термос із теплою водою, маленьку газову плитку для приготування їжі, кілька павербанків і ліхтарики. Особливо важким, за її словами, став нещодавній блекаут, коли електрики в будинку не було майже 16 годин поспіль. Хоч у квартирі й утримувалося відносне тепло, холод поступово давався взнаки.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Дім усе одно поступово холоне, і коли довго немає світла, стає прохолодно, тож ми, звісно, тепліше вдягаємося. Я дістала теплі пледи й ковдри. Коли вкладала cина Андрійка спати, завжди лягала поруч із ним, бо вдвох тепліше. Ми лягали разом тепло вдягнені й нормально переживали ніч навіть у прохолоді й без світла», — поділилася акторка.

Втім, Денисенко зізнається, що найбільше її вражає контраст між побутовими труднощами й активним культурним життям столиці. Попри відключення, прем’єри, презентації та публічні події не скасовують. На думку акторки, саме ця дивна контрастність найточніше описує українців сьогодні.

«Прокидаюся — світла немає, розумію, що його, імовірно, не буде цілий день, бо вимкнули ще вночі. Я заплела косичку на ніч і думаю — укладка вже є, усе окей. Виходить дивний контраст: ніби стався апокаліпсис, але ти все одно продовжуєш жити — зробила зачіску, макіяж і прийшла на прем’єру, де купа людей, преси, показують кіно, знімають камери. Зараз головне — об’єднуватися навколо спільної мети й допомагати нашим військовим, тільки так ситуація може змінитися на краще», — підсумувала Наталка Денисенко.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва 24 січня. Зірка пережила жахіття й нагадала українцям про цінність кожного моменту.