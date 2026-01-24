ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1103
Час на прочитання
2 хв

Наталка Денисенко під час відключень світла у Києві розкрила, як із сином рятується від холоду

Ворог продовжує обстрілювати критичну інфраструктуру, але українці щосили протистоять терору.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталка Денисенко з сином

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відверто поділилася, як їй вдається поєднувати побут у період тривалих відключень світла й опалення.

Артистка мешкає в Подільському районі Києва й, як зізнається, російські атаки на енергосистему змусили її суттєво змінити звичний ритм життя. За словами Денисенко, попри автономну котельню в житловому комплексі, під час знеструмлень опалення також зникає. Додаються й проблеми з водою — особливо на верхніх поверхах.

«Коли вимикають світло, перестає працювати й опалювання. У комплексі є лише холодна вода, а гаряча подається через бойлер. Ми живемо на 15-му поверсі, тож під час тривалих відключень інколи насоси не докачують воду до нашого поверху. Бували моменти, коли її не було взагалі, але частіше під час відключень вона все ж є — просто тече слабше. Іноді навіть тепла, бо в бойлері ще якийсь час зберігається гаряча вода», — розповіла акторка в коментарі виданню «Гордон».

Нині Наталка має власний «антиблекаутний» набір: термос із теплою водою, маленьку газову плитку для приготування їжі, кілька павербанків і ліхтарики. Особливо важким, за її словами, став нещодавній блекаут, коли електрики в будинку не було майже 16 годин поспіль. Хоч у квартирі й утримувалося відносне тепло, холод поступово давався взнаки.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Дім усе одно поступово холоне, і коли довго немає світла, стає прохолодно, тож ми, звісно, тепліше вдягаємося. Я дістала теплі пледи й ковдри. Коли вкладала cина Андрійка спати, завжди лягала поруч із ним, бо вдвох тепліше. Ми лягали разом тепло вдягнені й нормально переживали ніч навіть у прохолоді й без світла», — поділилася акторка.

Втім, Денисенко зізнається, що найбільше її вражає контраст між побутовими труднощами й активним культурним життям столиці. Попри відключення, прем’єри, презентації та публічні події не скасовують. На думку акторки, саме ця дивна контрастність найточніше описує українців сьогодні.

«Прокидаюся — світла немає, розумію, що його, імовірно, не буде цілий день, бо вимкнули ще вночі. Я заплела косичку на ніч і думаю — укладка вже є, усе окей. Виходить дивний контраст: ніби стався апокаліпсис, але ти все одно продовжуєш жити — зробила зачіску, макіяж і прийшла на прем’єру, де купа людей, преси, показують кіно, знімають камери. Зараз головне — об’єднуватися навколо спільної мети й допомагати нашим військовим, тільки так ситуація може змінитися на краще», — підсумувала Наталка Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва 24 січня. Зірка пережила жахіття й нагадала українцям про цінність кожного моменту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie