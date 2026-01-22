Наталка Денисенко підтримала Олену Тополю після "зливу" інтимного відео й здивувала новим образом

Наталка Денисенко, Олена Тополя / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко публічно висловила підтримку співачці Олені Тополі, колишній дружині фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі, після гучного скандалу зі «зливом» інтимного відео та шантажем.

У дописі в Instagram Денисенко опублікувала фото в незвичному для себе образі — в чорному вбранні, яке нагадує образ темного янгола. Акторка звернулася до підписників із роздумами про те, наскільки агресивним стало суспільство, особливо у складні для країни часи.

За словами Наталки, багато людей дозволяють собі публічне цькування, не замислюючись про наслідки для тих, кого атакують. Особливо болісно, зізналася акторка, їй спостерігати за засудженням жінок за їхню жіночність, сексуальність та відкритість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Іноді ми не помічаємо, як перетворюємось на перевертнів, які здатні робити зле один одному. Мені дуже боляче, коли я бачу публічне цькування людей, коли засуджують жінку за її нормальну гарячу природу, жіночність, сексуальність! Хочу підтримати Олену Тополю як жінка жінку!» — написала Денисенко.

Акторка також зізналася, що добре розуміє, через що нині проходить співачка. Наталка нещодавно сама пережила хвилю хейту після розлучення з Андрієм Федінчиком і новий роман, коли публічна підтримка раптово змінилася агресією та осудом. Окремо Наталка Денисенко підкреслила, що завжди буде на боці жінок, свободи та проявленості. Вона закликала підтримувати одне одного.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Я знаю, як це складно, коли публічна любов обертається ненавистю, бо не так давно сама пережила таку хвилю хейту. В такий темний, складний для нашої країни час суспільство дуже різко сприймає багато новин, але я хочу ще раз нагадати нам усім бути добрішими. Я завжди буду за жінок, за свободу, проявленість, незалежність. Давайте берегти один одного, підтримувати! Тільки пліч-о-пліч ми зможемо залишатися людьми», — наголосила зірка.

У коментарях під дописом підписники звернули увагу не лише на важливі слова підтримки, а й на незвичний образ Денисенко. Багатьох здивувало, що акторка з’явилася не у своєму фірмовому білому кольорі, а в чорному, який, на думку фанів, їй дуже личить.

Незвично бачити тебе в чорному! Але тобі дуже личить!

Наталка в чорному — спочатку думала, що мені здалось, але і темний колір вам личить

Гарна жінка, як ніколи важливі слова і чорний вам дуже пасує

