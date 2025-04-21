Наталка Денисенко після новин про розлучення з чоловіком Федінчиком зробила заяву

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко зробила заяву на тлі новин про її розлучення з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком.

Так, днями стало відомо, що в суді розглядається справа про розрив шлюбу артистки. Згідно з даними, Наталка Денисенко ще 31 січня подала заяву на розлучення з Андрієм Федінчиком. Наразі актори утримуються від публічних коментарів. Однак в Instagram-stories Наталка зробила неоднозначну заяву.

Зокрема, акторка дала зрозуміти, що життя в неї одне і вона збирається ним насолоджуватися на повну. Наталка Денисенко також наголосила, що на думку оточуючих не зважатиме, зазначивши, що "хто хоче – може перемити їй кісточки".

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Поки Бог дає мені життя, я буду ним насолоджуватися на всі 100 відсотків. А хто хоче – може "перемити мені кісточки", - прокоментувала акторка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили в шлюбі вісім років. За цей час у пари народився спільний син Андрійко, якому нині сім років. Розгляд справи про розлучення акторів відбудеться 8 травня в одному з судів Житомира.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що голлівудська пара Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс розлучається. Акторки прожили в шлюбі 25 років.