ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
820
Час на прочитання
1 хв

Наталка Денисенко після новин про розлучення з чоловіком Федінчиком зробила заяву

Артистка наголосила, що хоче насолоджуватися життям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко зробила заяву на тлі новин про її розлучення з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком.

Так, днями стало відомо, що в суді розглядається справа про розрив шлюбу артистки. Згідно з даними, Наталка Денисенко ще 31 січня подала заяву на розлучення з Андрієм Федінчиком. Наразі актори утримуються від публічних коментарів. Однак в Instagram-stories Наталка зробила неоднозначну заяву.

Зокрема, акторка дала зрозуміти, що життя в неї одне і вона збирається ним насолоджуватися на повну. Наталка Денисенко також наголосила, що на думку оточуючих не зважатиме, зазначивши, що "хто хоче – може перемити їй кісточки".

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Поки Бог дає мені життя, я буду ним насолоджуватися на всі 100 відсотків. А хто хоче – може "перемити мені кісточки", - прокоментувала акторка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили в шлюбі вісім років. За цей час у пари народився спільний син Андрійко, якому нині сім років. Розгляд справи про розлучення акторів відбудеться 8 травня в одному з судів Житомира.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що голлівудська пара Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс розлучається. Акторки прожили в шлюбі 25 років.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie