Наталка Денисенко після розлучення з Федінчиком зізналась, хто був ініціатором: "Складно і боляче"

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала розлучення з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком.

Пара протягом 10 років перебувала в стосунках, з яких вісім – у шлюбі. Проте навесні актори шокували новиною, що розлучаються. Про це стало відомо з відкритих реєстрів судових справ. Ані Денисенко, ані Федінчик не давали жодних коментарів. Однак цього разу акторка для PlayBoy прокоментувала їхній розрив. Знаменитість зізналась, що саме вона стала ініціаторкою розлучення. Тим не менш, артистці це далося складно. Знаменитість тяжко переживала розрив, адже все ж таки 10 років перебувала у стосунках із Андрієм Федінчиком, тож їх чимало що поєднує.

"Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам'яті, припинити щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки — неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим", - зізнається акторка.

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталці Денисенко тяжко далося розлучення з чоловіком. Однак нині вона вже почувається набагато краще, адже чимало працювала над собою. З колишнім чоловіком знаменитість вибудовує батьківські стосунки. Все ж таки ексзакоханих пов'язує спільний син.

"Зараз мені вже легше, адже я багато попрацювала над собою і над своїм станом. І сьогодні намагаюся будувати максимально здорові стосунки з Андрієм — як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою. Бо навіть якщо ми більше не разом, він — батько мого сина, а це нерозривний зв'язок на все життя", - запевнила артистка.

Попри розлучення, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик доволі часто бачуться, спілкуються одне з одним у питаннях, що стосуються синочка. Для знаменитості неабияк важливо, аби хлопчик мав відчуття сім'ї і розумів, що в нього є мама й тато.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/andreyfedinchik

"Ми часто бачимося, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сім'я залишилась сім'єю незалежно від обставин", - додала знаменитість.

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Розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика – що відомо

Вперше про розлучення акторів заговорили в середині квітня. З відкритих даних в реєстрі судових справ стало відомо, що Наталка Денисенко в кінці січня подала заяву до суду. Врешті, артисти офіційно розлучилися у травні цього року. Колишнє подружжя вказало, що причиною цього стала втрата почуттів одне до одного.

Від публічних коментарів Андрій Федінчик та Наталка Денисенко утримувалися. Лише нещодавно акторка назвала чоловіка "колишнім" і розповіла про спільне виховання сина.