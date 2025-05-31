Наталка Денисенко після розлучення з Федінчиком зробила заяву: "Проживати біль утрати"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко заінтригувала Мережу загадковим дописом про переживання, зміни та втрати.

У своєму фотоблогу зірка розчулила шанувальників відвертим дописом. Зірка, яка перебувала у шлюбі з актором Андрієм Федінчиком, натякнула на болісні зміни, які з нею трапилися у травні. І, схоже, йдеться про особисте. Адже не секрет, що у судовому реєстрі вже давно оприлюднено рішення про її розлучення. Утім, сама Денисенко завжди уникає цієї теми та ще жодного разу не коментувала її.

Тим не менш, акторка зізналася, що травень видався для неї особливим і таким, який вона назавжди запам'ятає. Зокрема, і через приємні моменти, які вона навчилася помічати довкола себе. І на згадку про останній день весни знаменитість у білій сукні влаштувала чуттєву фотосесію. На знімках вона позує у ніжній напівпрозорій сукні, прикрашеній об’ємними квітами.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Останній день весни – сьогодні. Ця весна навчила чекати тепло, витримувати холод, дощі, насолоджуватися пахощами квітів (тих, що від чистого серця і від самої природи), і проживати біль втрати… Цю весну 2025 року я не забуду ніколи", - заінтригувала підписом зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул розсекретив подробиці свого четвертого шлюбу та ким працює його дружина під час війни.