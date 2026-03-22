Наталка Денисенко після складного розриву з Федінчиком розкрила, в яких стосунках вони зараз

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Українська акторка Наталка Денисенко після складного розриву з чоловіком, артистом Андрієм Федінчиком, розкрила, в яких стосунках вони перебувають зараз.

Пара офіційно розлучилась майже рік тому. Їхній розрив був непростим. Тим не менш, їй поєднує спільний син – 8-річний Андрійко. Тож, заради дитини колишнє подружжя налагодило зв'язок. Наталка Денисенко на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що пишається собою та Андрієм Федінчиком у ролі батьків.

"Андрій дуже старається, і я. Я пишаюся нами як батьками. Я можу сказати, що, в принципі, це в минулому", - говорить артистка.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко прокоментувала їхнє розлучення. Знаменитість зазначила, що хоч це рішення й було складним, проте вона переконана в його правильності. За словами артистки, іноді краще розлучитися, аніж страждати в стосунках із партнером.

"Іноді краще розлучитися, аніж жити, терпіти і страждати", - підсумувала акторка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучились у травні 2025 року. Ініціатором розриву була саме артистка. Наразі акторка перебуває в стосунках із манекенником Юрієм Савранським, з яким розсекретила роман наприкінці 2025 року.

