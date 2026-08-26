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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Наталка Денисенко подряпала Mercedes і показала пошкодження: як відреагував її "Супермен"

Акторка також замилувала кадром із Юрієм Ярошенком.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Ярошенко (Денисенко) показала пошкоджений Mercedes та розповіла про неприємність, яка трапилася з її авто, а також замилувала шанувальників кадром із Юрієм Ярошенком.

Зірка поділилася новими кадрами в Instagram. Цього разу увагу привернув її автомобіль. На білому Mercedes помітні подряпини та потертості. Пошкодження зачепили передню частину кузова. Денисенко, втім, не стала псувати собі настрій через прикрість. Замість цього вона перетворила ситуацію на привід для жарту.

«Я, навіть коли у мене повне КАСКО в Mercedes… Мій коханий чоловік… Король вікінгів… Пане Президент Планети Венера… Супермен мого серця…», — написала Наталка.

Наталка Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Схоже, акторка чудово знає, до кого звернутися, коли з її автомобілем трапляються неприємності. У наступному кадрі вона показала Юрія Ярошенка, який ніжно поцілував її біля пошкодженої машини.

Наталка та Юрій Ярошенки / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка та Юрій Ярошенки / © instagram.com/natalka_denisenko

Судячи з опублікованих кадрів, пошкодження Mercedes не стали для пари приводом для серйозного конфлікту чи паніки. Акторка воліла поставитися до ситуації з гумором і показала, що поруч із нею є людина, яка готова підтримати її навіть у таких побутових форс-мажорах.

Нагадаємо, нещодавно після весілля Наталка Денисенко з обранцем показали сімейну ідилію із синами від попередніх шлюбів.

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