Наталка Денисенко показала, як із коханим по-особливому зустріла Новий рік
Пара провела свято подалі від метушні та галасливих компаній.
Українська акторка Наталка Денисенко показала, як із новим коханим, манекенником Юрієм Савранським, зустріла Новий рік.
Пара вирушила подалі від міської метушні та галасливих компаній. Тож, закохані орендували будиночок, де довкола нікого не було – лише ліс. Новий 2026 рік вони зустріли втрьох – Юрій Савранський, Наталка Денисенко та 8-річний син акторки.
Артистка накрила просто неймовірний стіл. Коли куранти пробили дванадцяту, вони випили по келиху ігристого.
Після святкування Нового року Наталка Денисенко та Юрій Савранський не квапляться повертатися. Вони й надалі залишились у будиночку, де разом проводять вікенд.
Нагадаємо, торік Наталка Денисенко розлучилась з актором Андрієм Федінчиком та закрутила роман із манекенником Юрієм Савранським. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про інших знаменитостей, які також 2025 року розірвали шлюб.