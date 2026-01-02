ТСН у соціальних мережах

Наталка Денисенко показала, як із коханим по-особливому зустріла Новий рік

Пара провела свято подалі від метушні та галасливих компаній.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як із новим коханим, манекенником Юрієм Савранським, зустріла Новий рік.

Пара вирушила подалі від міської метушні та галасливих компаній. Тож, закохані орендували будиночок, де довкола нікого не було – лише ліс. Новий 2026 рік вони зустріли втрьох – Юрій Савранський, Наталка Денисенко та 8-річний син акторки.

Артистка накрила просто неймовірний стіл. Коли куранти пробили дванадцяту, вони випили по келиху ігристого.

Наталка Денисенко зустріла Новий рік із сином та Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко зустріла Новий рік із сином та Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Після святкування Нового року Наталка Денисенко та Юрій Савранський не квапляться повертатися. Вони й надалі залишились у будиночку, де разом проводять вікенд.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, торік Наталка Денисенко розлучилась з актором Андрієм Федінчиком та закрутила роман із манекенником Юрієм Савранським. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала про інших знаменитостей, які також 2025 року розірвали шлюб.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie