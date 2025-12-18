ТСН у соціальних мережах

Гламур
1658
1 хв

Наталка Денисенко показала, як у компанії нового коханого відсвяткувала 36-річчя

Артистка провела свій день народження в колі рідних та близьких.

Валерія Сулима
Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як у компанії нового коханого, манекенника Юрія Савранського, відсвяткувала 36-річчя.

В артистки 17 грудня був день народження. Знаменитість святкувала його в одному з закладів Києва, де зібрала найближчих та найрідніших їй людей. День народження Наталка Денисенко зустрічала в ніжному образі. Акторка одягнула білу довгу сукню, зробила зачіску з локонами та легкий макіяж.

Гості просто засипали знаменитість різноманітними привітаннями, подарунками, а також не залишили її без чималих букетів розкішних квітів.

День народження Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

День народження Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наприкінці вечора на Наталку Денисенко чекав сюрприз. Новий коханий акторки Юрій Савранський, з яким вона також провела день народження, виніс їй ніжний тортик іменинниці. Зірка загадувала бажання та задувала свічки.

День народження Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

День народження Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, коханий Наталки Денисенко раніше публічно вітав її з днем народження. Юрій Савранський звертався до акторки з нагоди особливої дати.

