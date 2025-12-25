Наталка Денисенко показала свою маму-красуню та зворушила публічним зверненням до неї

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко щемливо привітала свою маму Ніну з днем народження.

25 грудня для зірки має подвійне значення — цього дня вона святкує не лише Різдво, а й день народження своєї мами Ніни. З цієї нагоди акторка опублікувала світлину з іменинницею, показавши її публіці та наголосивши, що саме мама є однією з найважливіших людей у її житті.

У дописі в Instagram Денисенко емоційно звернулася до рідної людини, побажавши їй довгих років життя, міцного здоров’я, радості та миру. Акторка зізналася, що безмежно вдячна мамі за любов, підтримку, віру та за те, що вона завжди поруч — за будь-яких обставин.

Реклама

Наталка Денисенко з мамою / © instagram.com/natalka_denisenko

«Мамочко, я від щирого серця бажаю тобі довгих років життя, наповнених радістю, щастям і міцним здоров’ям! Нехай поруч із тобою завжди будуть близькі люди, щоб ти жила у мирі, а з твого обличчя ніколи не зникала усмішка! Як твоя донька зроблю для цього все, що зможу. Я дуже тебе люблю і безмежно ціную. З Днем народження, мамочко», — написала Наталка, зворушивши публіку щирістю слів.

Підписники акторки активно долучилися до привітань, засипавши маму зірки теплими побажаннями та компліментами, відзначивши її красу й теплу родинну атмосферу.

«З днем народження мамулю, мама — це людина, яка завжди поруч. Будьте щасливі» — Анна Саліванчук

«З іменинницею, здоровʼя міцного матусі» — Христина Решетнік

Які гарні. Вітаю вашу матусю! Миру, здоров’я і здійснення мрій

Нагадаємо, на Різдво Наталка Денисенко також висловилася про свій стан після розлучення з Андрієм Федінчиком. Вона вперше відреагувала на його заяви про її нібито зраду.