Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко похизувалася відпочинком у казковому місці на заході України.

Так, знаменитість вирішила відволіктися від роботи та міської метушні. Тож, артистка вирушила у відпустку на захід України. Акторка зупинилася в одному з готелів в селі Поляниця, що в Івано-Франківській області.

Наталка Денисенко обрала для відпочинку дійсно казкове місце. Перед артисткою відкривається просто неймовірний гірський краєвид. Знаменитість ходить у SPA, на масажі, займається йогою, плаває в басейні та насолоджується місцевою кухнею.

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"Програма у мене ненасичена: SPA, йога, зал, ресторан, масаж, спокій", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко вже встигла похизуватися чималим букетом білих троянд. Артистка не розкрила, від кого їх отримала, а лиш зазначила, що їй неабияк приємні такі презенти.

"Якщо вам здається, що квіти для жінки - це просто невеличка приємність, то вам здається", - зазначила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відпочивала на заході України. Ба більше, артистка встигла підкорити Говерлу.

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