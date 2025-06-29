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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Наталка Денисенко похизувалася відпочинком у казковому місці на заході України

Наталка Денисенко наразі насолоджується відпочинком. Артистка показала, як минає її відпустка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко похизувалася відпочинком у казковому місці на заході України.

Так, знаменитість вирішила відволіктися від роботи та міської метушні. Тож, артистка вирушила у відпустку на захід України. Акторка зупинилася в одному з готелів в селі Поляниця, що в Івано-Франківській області.

Наталка Денисенко обрала для відпочинку дійсно казкове місце. Перед артисткою відкривається просто неймовірний гірський краєвид. Знаменитість ходить у SPA, на масажі, займається йогою, плаває в басейні та насолоджується місцевою кухнею.

"Програма у мене ненасичена: SPA, йога, зал, ресторан, масаж, спокій", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко вже встигла похизуватися чималим букетом білих троянд. Артистка не розкрила, від кого їх отримала, а лиш зазначила, що їй неабияк приємні такі презенти.

"Якщо вам здається, що квіти для жінки - це просто невеличка приємність, то вам здається", - зазначила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук відпочивала на заході України. Ба більше, артистка встигла підкорити Говерлу.

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