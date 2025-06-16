Наталка Денисенко поскаржилася на погіршення здоров'я та розкрила, як лікується: "Це нонсенс"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно перебувала під крапельницями, розкрила подробиці погіршення стану здоров'я.

Так, у фотоблогу артистка поділилася з прихильниками невтішними новинами. У Наталки діагностували переддепресивний стан. Вона не стала вдаватися у подробиці, що саме стало причиною цього, але розказала про лікування. Зокрема, акторка наголосила, що вживає ліки та вже внесла у свій щільний графік більше відпочинку.

Сторіз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

У результаті Денисенко вже має план поринути у липневу відпустку та оговтатися від складного періоду у житті. Водночас зірка пообіцяла більше уваги приділити синові Андрію.

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"Це нонсенс. Я лікую переддепресивний стан. Просто де я, а де переддепресивний стан. Але він є та я буду з цим боротися. У мене були вихідні, що дивно. І тому майже весь липень я буду відпочивати. Присвячу його собі, своєму здоров'ю та сину", - поділилася Наталка.

До слова, нещодавно Наталка Денисенко пережила кардинальні зміни в особистому житті. У відкритих джерелах з'явилися дані про її розірвання шлюбу з актором Андрієм Федінчиком, який нині служить у лавах ЗСУ. Згодом вона заінтригувала роздумами про "біль утрати".