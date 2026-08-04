Наталка Денисенко повідомила про серйозну реакцію на "уколи краси" та показала обличчя

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко вперше пояснила, чому опинилася в лікарні та що сталося після «уколів краси», які обернулися для неї серйозними побічними реакціями.

36-річна артистка вийшла на зв’язок з прихильниками в Instagram та зізналася, що останнім часом пережила непростий період. Вона показала обличчя зблизька після ін’єкцій і повідомила, що її самопочуття вже почало покращуватися. За словами Денисенко, попри складний стан, вона продовжувала працювати на знімальному майданчику. Водночас акторка наголосила, що не звинувачує свою косметологиню в тому, що сталося. Причину такої реакції вона пов’язує зі стресом.

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«Хоча працювала весь день на зйомках, але настрій супер і по фізичному стану вже набагато легше! Обовʼязково опишу свою історію, з побочкою від „інʼєкції краси“. Одразу скажу, що моя косметологиня не винна. Так відреагувало моє тіло через стреси!» — поділилася знаменитість.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка додала, що не приховуватиме подробиць свого досвіду й розповість про все після повного відновлення. Вона сподівається, що її історія стане корисною для інших і допоможе комусь уникнути подібних проблем або швидше зрозуміти причину незвичної реакції організму.

«Можливо, комусь мій досвід допоможе не мучитися так, як це було в мене», — зазначила Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після крапельниць вдалася до нетрадиційного лікування.

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