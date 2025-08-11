Наталка Денисенко пожалілася на проблеми зі здоров'ям і як на її стан вплинуло розлучення

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Артистка останнім часом переживала не найкращий період. Зокрема, знаменитість розлучилася з чоловіком, а також постала перед низкою інших проблем. Звичайно ж, це все не могло не позначитися на здоров'ї. Наталка Денисенко на проєкті "Тур зірками" говорить, що їй поставили діагноз переддепресивний стан.

"У мене був переддепресивний стан. Я завжди сміялася, коли мені хтось казав, що в депресії. Я думала, як це взагалі можливо, чи ти не можеш усміхнутися собі в дзеркало та йти жити своє прекрасне життя. Але я отримала ось такий діагноз. Я дійсно зрозуміла, що внутрішнє залежить від зовнішнього. Те, що я переживала за останній час, мій розрив і багато чого…Емоції дають і на тіло, і на душу. Треба це лікувати", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, акторці порадила звернути увагу на здоров'я астрологиня. Сама Наталка теж розуміла, що почувається не найкращим чином. Тож, артистка повністю перевірила організм, і результати виявилися невтішними. Знаменитість розпочала лікування. Зокрема, вона пила різні вітаміни, ходила на сеанси до психолога. Врешті, це все дало чудовий результат. Нині Наталка Денисенко почувається значно краще.

"Мені моя астрологиня казала, що в такі дати у мене буде збій зі здоров'ям. Я пішла на чекап. Я відчувала, що погано почуваюся, що погано сплю, мені постійно хотілося спати. Я пішла на чекап, і в мене такого ніколи не було. Коли ми побачили, що в мене повний капець починається…Дійсно був такий стан, що в мене не було сил стояти. Це було дуже важко, але я впоралася. Я проти таблеток, антидепресантів. Я намагаюся все виправити бадами, апаратами, психологічною роботою", - додала артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко зізналась, чи ходила вже на побачення після розлучення. Також акторка висловилася про своїх залицяльників.