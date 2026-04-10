Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про щомісячні витрати: "Приблизно пів мільйона"

Відома українська акторка Наталка Денисенко зізналася, скільки грошей потрібно їй на місяць для комфортного життя в Києві.

Сума, яку озвучила зірка, вражає навіть за мірками шоу-бізнесу. Йдеться про сотні тисяч гривень щомісяця. Втім, за словами акторки, це не про розкіш. Значна частина коштів іде на підтримку команди та розвиток власної справи. Вона підкреслює: ці гроші не залишаються «в руках».

«Приблизно пів мільйона гривень на місяць. У мене є бізнес, у мене є підлеглі, яким я плачу зарплати», — зазначила Денисенко в коментарі Олександру Преподобному.

Акторка пояснює, що фінансове навантаження включає не лише особисті витрати, а й відповідальність за інших. Йдеться про оплату праці команди, робочі витрати та постійні вкладення у проєкти. Через це відчуття «великих грошей» у неї, за її словами, відсутнє.

«Я насправді не бачу цих грошей», — додала вона.

