Наталка Денисенко привезла нареченого до рідного міста й зачарувала романтичною прогулянкою

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко приїхала до рідного міста Чернігова.

Разом із нею туди приїхав і її наречений — манекенник і бізнесмен Юрій Савранський. Разом вони запланували прогулянку мальовничими куточками Чернігова. Зокрема, насолоджувалися парками, оглядовими майданчиками і завітали до історичних споруд.

Водночас Наталка не приховувала радощів від свого нового статусу. На різних локаціях вона демонструвала каблучку з чималим діамантом. Саме з цією прикрасою Юрій освідчився зірці у Туреччині під час сімейного відпочинку декілька тижнів тому.

Реклама

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Своєю чергою Савранський вже поділився враженнями від поїздки до Чернігова і подякував майбутній дружині: «Надзвичайно красиве місто! Кохана, дякую, що провела екскурсію!».

У коментарях шанувальники розділили радісні миті пари і залишили чимало теплих слів про саме місто.

Наш незрівнянний Чернігів!

Закохані в прекрасному місті Че

Чернігів — це найкращий місто. Божий храм. Ви гарні

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Юрій Савранський вже активно готуються до весілля. Зірка обирає весільну сукню, тоді як і манекенник вже роздумує над власним образом і обручками. Закохані пообіцяли, що не відкладатимуть церемонію на потім і організують все найближчим часом.

Новини партнерів