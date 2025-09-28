Наталка Денисенко привітала синочка з 8-річчям та здивувала подарунком

Наталка Денисенко з сином Андрієм / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко привітала свого сина Андрія з 8-річчям.

Святковими моментами зірка поділилася у своїх Instagram-сториз. Хлопчик святкує день народження 28 вересня, і його зіркова мама вирішила влаштувати справжнє свято.

"Вісім рочків моєму сину. З днем народження, Андрійко наш, найдорожча дитинка, моє щастя, моя любов. Щасливої долі", — написала Наталка.

Сториз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Для святкування Денисенко прикрасила дитячу кімнату кольоровими кульками та подарувала Андрію самокат. А згодом показала, як влаштувала вечірку для сина та його друзів. На тематичному святі у стилі Гаррі Поттера були фотозона, аніматори та солодкі частування. Святкування вийшло яскравим і незабутнім для маленького іменинника та його друзів.

Сториз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Сториз Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

