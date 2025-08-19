- Дата публікації
Наталка Денисенко розчулила рідкісним фото з батьком і ніжно привітала його з важливим святом
Артистка показала дорогу серцю людину у важливий день.
Українська акторка Наталка Денисенко зворушила прихильників теплою світлиною з батьком.
Артистка поділилася знімком з близькою людиною не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що її рідний святкує день народження, тож Наталка Денисенко в Instagram-сторіз присвятила йому вітальний допис. Акторка подякувала батькові за життя та підтримку, а також залишила зворушливі побажання.
«Як я тебе люблю! Дякую за життя! Дякую, що ти є! Будь здоровий! Живи довго-довго!» — написала знаменитість.
Окрім того, акторка також опублікувала рідкісний знімок з батьком.
На фото артистка ніжно притуляється до тата, в той час як обидва усміхаються на камеру й мають щасливий вигляд.
