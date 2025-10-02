Наталка Денисенко розкрила, як з ексчоловіком Федінчиком поділила опіку над 8-річним сином

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/andreyfedinchik

Українська акторка Наталка Денисенко, яка раніше розсекретила свій найбільший гонорар, розповіла, як із ексчоловіком Андрієм Федінчиком поділила опіку над спільним сином.

У травні артисти офіційно розлучились. Однак їх об'єднує 8-річний син Андрійко. Наталка Денисенко на проєкті "Ранок у великому місті" говорить, що вони з колишнім чоловіком виховують хлопчика разом. Подробиці артистка розкривати не стала, але запевнила, що Андрій Федінчик є чудовим батьком.

"Ми виховуємо синочка разом. Все добре. Я думаю, що це моє особисте життя. Я не буду вдаватись в подробиці. Єдине, що мені хочеться сказати, що Андрій дуже хороший тато", - говорить знаменитість.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, Наталка Денисенко припинила стежити за фотоблогом Андрія Федінчика. Знаменитість пояснила це тим, що їхнє розлучення далося їй тяжко, тож так для неї краще.

"Іноді так буває легше. Це мої особисті якісь штуки. Зараз взагалі такий досить складний період, бо уже пів року як я розлучена, але це дуже боляче. Якщо хтось думає, що мені не боляче, то мені дуже боляче", - зізналась артистка.

Нагадаємо, цілком ймовірно, що Наталка Денисенко відписалася від колишнього чоловіка після того, як він звинуватив її в зраді з манекенником Юрієм Савранським. До речі, нещодавно артистку заскочили в його палких обіймах.