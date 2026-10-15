Наталка Денисенко розкрила несподівану причину публічної сварки з новим чоловіком

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про першу публічну сварку з новим чоловіком Юрієм Ярошенком, яка виникла через букет квітів, хоча коханий уже готував для неї романтичний сюрприз.

У стосунках Денисенко є правило: квіти мають бути не лише на свята. Акторка не приховує, що любить такі знаки уваги. Тож коли подарований букет почав в’янути, вона чекала на новий. Однак минуло кілька днів, а Юрій не поспішав із романтичним жестом. Наталка не стала мовчки чекати далі. Зрештою, чоловік почув від неї все, що вона думає про ситуацію.

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Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Про свої вимоги до коханого акторка розповіла в шоу «Тур зірками». Денисенко пояснила, що для неї важлива не вартість подарунка, а сама увага та готовність чоловіка тішити її навіть невеликими приємностями.

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«Якщо ти не можеш величезний букет, неси мені одну квітку. Але я хочу квітів», — чітко окреслила свою позицію акторка.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Проте в цій історії був нюанс, про який Наталка спочатку не знала. Поки вона обурювалася через відсутність свіжого букета, Юрій уже замовив для неї дорогі квіти. Ба більше, саме того дня чоловік планував їх забрати. Виходить, акторка встигла влаштувати коханому прочухана ще до того, як він реалізував свій задум. Тож претензії пролунали буквально напередодні романтичного сюрпризу.

Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Зрештою, історія не переросла в серйозний конфлікт. Подружжя поставилося до ситуації з гумором, а квіткові непорозуміння стали приводом для кумедної розповіді про різні погляди на романтику. Схоже, Денисенко воліє не натякати, а прямо говорити чоловікові про свої бажання.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко шокувала зізнанням про зраду і як приховувала правду.

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