Наталка Денисенко розкрила шокувальну суму, яку витратила на власний бізнес

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко незабаром представить свій власний ювелірний бренд.

За словами знаменитості, запуск бренду обійшовся їй приблизно в мільйон гривень, хоча точні цифри стануть відомі після офіційної презентації. Над брендом зірка працює разом зі своїм братом-ювеліром.

Денисенко зауважила, що прикраси, які вони створюють, є витворами вищого класу, унікальними на ринку. Акторка підкреслила, що над проєктом працювала з максимальною увагою до деталей і готова показати результати публіці.

"Наші прикраси — це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Ми працюємо над кожною деталлю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат", — зазначила Наталка в проєкті "Тур зірками".

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

