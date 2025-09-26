ТСН у соціальних мережах

Гламур
152
1 хв

Наталка Денисенко розкрила шокувальну суму, яку витратила на власний бізнес

Акторка готується до презентації нового проєкту та поділилася подробицями витрат.

Віра Хмельницька
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко незабаром представить свій власний ювелірний бренд.

За словами знаменитості, запуск бренду обійшовся їй приблизно в мільйон гривень, хоча точні цифри стануть відомі після офіційної презентації. Над брендом зірка працює разом зі своїм братом-ювеліром.

Денисенко зауважила, що прикраси, які вони створюють, є витворами вищого класу, унікальними на ринку. Акторка підкреслила, що над проєктом працювала з максимальною увагою до деталей і готова показати результати публіці.

"Наші прикраси — це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Ми працюємо над кожною деталлю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат", — зазначила Наталка в проєкті "Тур зірками".

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко відреагувала на звинувачення у зраді від ексчоловіка Андрія Федінчика. Артистка прокоментувала ситуацію у своєму особистому житті.

152
