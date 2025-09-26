- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталка Денисенко розкрила шокувальну суму, яку витратила на власний бізнес
Акторка готується до презентації нового проєкту та поділилася подробицями витрат.
Українська акторка Наталка Денисенко незабаром представить свій власний ювелірний бренд.
За словами знаменитості, запуск бренду обійшовся їй приблизно в мільйон гривень, хоча точні цифри стануть відомі після офіційної презентації. Над брендом зірка працює разом зі своїм братом-ювеліром.
Денисенко зауважила, що прикраси, які вони створюють, є витворами вищого класу, унікальними на ринку. Акторка підкреслила, що над проєктом працювала з максимальною увагою до деталей і готова показати результати публіці.
"Наші прикраси — це витвори вищого класу, яких більше немає на ринку. Ми працюємо над кожною деталлю разом із братом, і я впевнена, що публіка оцінить результат", — зазначила Наталка в проєкті "Тур зірками".
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко відреагувала на звинувачення у зраді від ексчоловіка Андрія Федінчика. Артистка прокоментувала ситуацію у своєму особистому житті.