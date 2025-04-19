Наталка Денисенко розлучається з чоловіком-військовим Федінчиком після восьми років шлюбу

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко розлучається з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком, з яким вісім років прожила в шлюбі.

Про розрив пари стали відомо з реєстру розгляду судових справ. Позивачкою виступила Наталка Денисенко. Зокрема, акторка подала до суду на розірвання шлюбу ще 31 січня. Відповідно, позивачем виступає Андрій Федінчик. Справу про розлучення подружжя розглянуть у суді вже 8 травня.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучаються / © court.gov.ua

Наразі більше подробиць про розрив пари невідомо. Ані Наталка Денисенко, ані Андрій Федінчик публічно не коментують своє розлучення. Окрім того, пара вже тривалий час не ділиться спільним контентом, хоча раніше це робила.

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Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик прожили в шлюбі вісім років. Вони познайомилися під час знімань серіалу "Клан ювелірів", де між ними спалахнула іскра. У квітні 2017 року закохані одружилися, а весілля своє вони відсвяткували на Мальдівах. Восени того ж року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/andreyfedinchik

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк офіційно підтвердив розлучення з дружиною. Також музикант поділився, як на нього вплинув розрив із коханою.