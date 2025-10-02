- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталка Денисенко розсекретила свій найбільший гонорар і скільки заробляє за один знімальний день
Артистка відверто розповіла про заробітки.
Українська акторка Наталка Денисенко, яку нещодавно заскочили в палких обіймах манекенника, відверто розповіла про свої доходи.
Артистка наразі є неабияк популярною. Окрім того, Наталка Денисенко є однією з затребуваних акторок, якій чимало платять. На проєкті "Ранок у великому місті" знаменитість говорить, що отримує за знімальну зміну майже тисячу доларів. Зазвичай зараз в Україні акторам платять 10-20 тисяч гривень, що вже вважається чудовим гонораром.
"Зараз акторам можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень, і це високий гонорар. Мені за зміну платять майже тисячу доларів", - говорить знаменитість.
Найбільше Наталка Денисенко заробляла за один знімальний день – це п'ять тисяч доларів. Утім, це була рекламна кампанія, тому й гонорар такий великий. За словами артистки, зазвичай так акторам не платять.
"Найбільший гонорар за знімання – це, напевно, п'ять тисяч доларів, але це був рекламний знімальний день, тому це зависокий гонорар, так не платять", - підсумувала артистка.
Нагадаємо, наразі чимало пліток вирує довкола особистого життя Наталки Денисенко. Знаменитість підозрюють в романі з манекенником Юрієм Савранським. Олії до вогню додало й те, що чоловік розлучається з дружиною. Ініціатором став саме Савранський.