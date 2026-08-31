Наталка Денисенко розсекретила вартість розкішного весілля і чому досі не живе з чоловіком

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко розсекретила вартість розкішного весілля з манекенником Юрієм Ярошенком і пояснила, чому досі не живе разом із чоловіком.

Артистка 8 серпня офіційно стала дружиною. Знаменитість вже також відгуляла розкішне весілля, яке тривало три дні. Артистка на проєкті "Тур зірками" зізнається, що таке святкування обійдеться у кругленьку суму. Однак самі молодята витратили значно менше. Акторка говорить, що їм робили знижки.

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«Насправді нам дуже багато зробили знижок. Таке весілля коштує близько мільйона гривень, але нам зробили дуже гарні умови, гарні знижки, але ми за все платили», — ділиться знаменитість.

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Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, після весілля Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко досі не з’їхались разом, хоча чоловік й підживає з акторкою. Артистка пояснила це тим, що її квартира занадто маленька для їхньої сім’ї. Пара планує знайти нове житло, де в кожного буде своя кімната. Поки ж плани про переїзд подружжя відкладає, оскільки в акторки немає на це часу, бо вона готується до прем’єри нової вистави.

«Юра підживає у мене, і ми плануємо переїзд. Ми налаштовуємо дітей, що у нас буде окрема кімната. Нам треба більша квартира, і ми в пошуку. Зараз відкладаємо трішки цей переїзд, бо скоро вистава моя, я маю сконцентруватися на ній. Зараз, на жаль, немає часу і ресурсу на переїзд, але він обов’язково буде», — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко потрапила в скандал. Артистку звинуватили в копіюванні прикраси. Акторка вже відреагувала на критику та пояснила свою позицію щодо цього.

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