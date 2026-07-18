Наталка Денисенко шокувала розкішним сюрпризом від коханого з прогулянкою на яхті і "морем" квітів

Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко шокувала, яким розкішним сюрпризом її потішив наречений, манекенник Юрій Савранський.

Знаменитість в Instagram-stories зізналась, що полюбляє прогулянки на яхті. Під час відпочинку артистка завжди намагається орендувати якийсь човник і понасолоджуватися. Виявилося, в Києві зараз теж можна влаштувати невеличку прогулянку Дніпром.

Наталка Денисенко говорить, що з Юрієм Савранським збиралась на таке романтичне побачення. Однак коханий артистки пішов ще далі. Він підготувався до їхньої прогулянки. Тож, коли Наталка Денисенко прийшла на пірс, там на неї чекало просто «море» з букетів різноманітних гортензій.

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Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

«Я не очікувала такого сюрпризу. Це просто неймовірно! Дякую за ці неймовірні миті, коханий», — звернулась артистка до обранця.

Зіркові колеги Наталки Денисенко вже привітали її. Вони зазначили, що це дійсно приємний сюрприз, а Юрій Савранський вміє втілювати мрії.

Наталка Денисенко з нареченим / © instagram.com/natalka_denisenko

Боже, я такої краси ще не бачила! Це фантастично! (акторка Ольга Сумська)

Це мрія! Як гарно! (акторка Ірина Кудашова)

Краса неймовірна! (блогерка Христина Решетнік)

Нагадаємо, зараз Наталка Денисенко та Юрій Савранський готуються до весілля. Нещодавно артистка заінтригувала зміною прізвища та пояснила, чому підпише шлюбний контракт.

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