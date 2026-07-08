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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
2 хв

Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв і розкрила суму коштів, на яку її "кинули"

Артистка довірилась одному з магазинів в Інтернеті, але врешті виявилась обманутою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Артистка говорить, що шукала накладене волосся. Акторка натрапила на магазин в Instagram і вирішила довіритися. Наталка Денисенко говорить, що все було чудово, їй підібрали волосся за її запитом, але попросили надіслати передплату у розмірі 9 тисяч гривень. Акторка виконала цю умову. Свого накладного волосся вона так і не отримала, а разом із тим Інтернет-магазин теж щез.

«Я стала жертвою шахраїв. Мене обманули на 9000 гривень. Мені 36 рочків, я стала жертвою шахраїв, бо я шукала собі дитяче, класне, нефарбоване волосся з завитком в Інтернеті, бо ніде не можна було його купити в Києві. Я натрапила на магазин в Instagram з купою відгуків, підписників. Вони підібрали для мене волосся, я надіслала їм передплату — 9000 тисяч гривень, і вони щезли. Мене обманули, і я зрозуміла, що більше я так волосся не буду купувати», — зізналась знаменитість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко винесла для себе урок, що більше не буде такою довірливою, не купуватиме таким чином речі, а якщо й доведеться, то все ретельно перевірятиме. Що ж стосується шахраїв, то артистка сподівається на справедливість. Знаменитість хоче звернутися до кіберполіції, аби винні понесли покарання.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після тривалої відсутності появ з актором Тарасом Цимбалюком здивувала заявою про їхню дружбу. Багато років зірки тісно товаришували, але останнім часом коїться щось дивне.

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Дата публікації
Кількість переглядів
307
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