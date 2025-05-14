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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися: відома причина
Суд задовольнив рішення позивачки Наталки Денисенко розірвати шлюб із чоловіком Андрієм Федінчиком.
Українська акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком, з яким прожила в шлюбі вісім років.
Про це стало відомо з відкритих джерел Опендатабот, де оприлюднили рішення суду. Розлучення подружжя набуло чинності від 8 травня 2025 року. Зазначається, що Богунський суд у Житомирі задовольнив позов Наталки Денисенко розірвати шлюб із Андрієм Федінчиком.
Також стала відома причина розлучення пари. У заяві позивачки, тобто Наталки Денисенко, вказано, що вони з Андрієм Федінчиком прийняли відповідне рішення через втрату почуттів одне до одного. Зазначається, що пара не веде спільне господарство, а примирення між ними не є можливим.
Суд розглянув справу та прийняв рішення задовольнити позов Наталки Денисенко про розірвання шлюбу. Актори не були присутніми на судовому засіданні, адже відмовилися зустрічатися.
Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися у квітні 2017 року. Вже у вересні того ж року в пари народився спільний син Андрійко. Про розлучення акторів стало відомо в середині квітня. Ініціаторкою розриву шлюбу стала саме Наталка Денисенко. Акторка подала заяву до суду в кінці січня. Наразі ані Андрій Федінчик, ані Наталка Денисенко не коментують новини про їхнє розлучення.