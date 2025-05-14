Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися: відома причина

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком, з яким прожила в шлюбі вісім років.

Про це стало відомо з відкритих джерел Опендатабот, де оприлюднили рішення суду. Розлучення подружжя набуло чинності від 8 травня 2025 року. Зазначається, що Богунський суд у Житомирі задовольнив позов Наталки Денисенко розірвати шлюб із Андрієм Федінчиком.

Також стала відома причина розлучення пари. У заяві позивачки, тобто Наталки Денисенко, вказано, що вони з Андрієм Федінчиком прийняли відповідне рішення через втрату почуттів одне до одного. Зазначається, що пара не веде спільне господарство, а примирення між ними не є можливим.

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Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/andreyfedinchik

Суд розглянув справу та прийняв рішення задовольнити позов Наталки Денисенко про розірвання шлюбу. Актори не були присутніми на судовому засіданні, адже відмовилися зустрічатися.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися у квітні 2017 року. Вже у вересні того ж року в пари народився спільний син Андрійко. Про розлучення акторів стало відомо в середині квітня. Ініціаторкою розриву шлюбу стала саме Наталка Денисенко. Акторка подала заяву до суду в кінці січня. Наразі ані Андрій Федінчик, ані Наталка Денисенко не коментують новини про їхнє розлучення.