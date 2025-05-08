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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик відмовилися зустрічатися в суді у справі про розлучення
Вже відомо, в якому форматі та коли відбудеться засідання, де розглянуть питання розриву шлюбу подружжя.
Українська акторка Наталка Денисенко та її чоловік, актор-військовий Андрій Федінчик, відмовилися зустрічатися в суді у справі про розлучення.
Богунський районний суд Житомира у четвер, 8 травня, має розглянути справу щодо розірвання шлюбу акторів. Утім, незадовго до цього Наталка Денисенко подала клопотання, аби судове засідання відбулося в онлайн-форматі. 29 квітня суд задовольнив бажання акторки. Врешті, 8 травня о 14:00 відбудеться засідання в режимі відеоконференції, де розглянуть питання щодо розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Про це стало відомо згідно з даних на сайті "Судова влада України".
Що цікаво, розгляд справи про розлучення мав відбутися ще 11 березня. Однак, ані Наталко Денисенко, ані Андрій Федінчик до суду тоді не з'явилися. Від актора лиш надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.
Розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика – що відомо
У середині квітня стало відомо, що подружжя акторів розлучається. Позов до суду подала Наталка Денисенко, а сталося це ще 31 січня. Наразі пара не коментує новини про розлучення. Натомість Наталка Денисенко своїми дописами дає зрозуміти, що в її особистому житті дійсно відбуваються зміни.
До речі, акторці вже встигли приписати новий роман. У Мережі почали пліткувати, що артистка нібито перебуває в стосунках із режисером Олексієм Комаровським. Нещодавно Наталка Денисенко відреагувала на ці чутки.