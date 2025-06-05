Наталка Денисенко у сльозах показалася під крапельницею та пожалілася на жахливий стан

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко у сльозах показалася під крапельницею і розповіла, як перебуває в стані "повний пипець".

Артистка змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї. Знаменитість в Instagram-stories опублікувала фото, на якому сидить в кріслі, а до її руки приєднана система крапельниці. Ба більше, артистка зізналась, що плакала, а на її обличчі дійсно були помітні сліди від сліз.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко дала зрозуміти, що наразі перебуває в жахливому стані. Утім, навіть в такі моменти акторка згадує про роботу. Знаменитість знімає себе на відео в такому стані, щоб коли в кадрі потрібно буде передати відповідні емоції, вона розуміла, як саме їй треба грати.

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Наталка Денисенко під крапельницею / © instagram.com/natalka_denisenko

"Сиджу на крапельниці, плачу і думаю як акторка: треба подивитися, як тече сльоза і який я вигляд маю в стані "повний пипець", і вдаю, що "все ок", щоб потім зіграти в кіно", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Знаменитість розрив із обранцем не коментує, утім усіляко натякає на статус холостячки. Нещодавно ж акторка зробила чергову заяву. Цього разу артистка заговорила про весну 2025 року, яку вона не забуде ніколи.