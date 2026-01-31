- Дата публікації
Наталка Денисенко в сукні з високим розрізом знялась у романтичному фотосеті з новим коханим
Артистка показала романтику з обранцем.
Українська акторка Наталка Денисенко замилувала романтичним фотосетом зі своїм новим коханим, манекенником Юрієм Савранським.
Артистка більше не приховує стосунки з обранцем. Знаменитість все частіше ділиться спільним контентом. Цього разу парочка знялася у романтичному фотосеті, результатом якого Наталка поділилась в Instagram.
На світлинах акторка постала в червоній елегантній сукні з масивними воланами та високим розрізом. Тим часом коханий знаменитості позував в чорному костюмі. Парочка під час фотосету використовувала реквізит – червоне серце та букет квітів із троянд.
До речі, Наталка Денисенко вирішила не лише зазнімкувати приємний момент, а й використати знімки задля реклами прикрас від свого ювелірного бренду, які вона готує спеціально до Дня святого Валентина.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила правду про розрив 18-річної дружби з зірковою кумою. Артистка назвала причини їхнього конфлікту.