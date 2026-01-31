ТСН у соціальних мережах

Наталка Денисенко в сукні з високим розрізом знялась у романтичному фотосеті з новим коханим

Артистка показала романтику з обранцем.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко замилувала романтичним фотосетом зі своїм новим коханим, манекенником Юрієм Савранським.

Артистка більше не приховує стосунки з обранцем. Знаменитість все частіше ділиться спільним контентом. Цього разу парочка знялася у романтичному фотосеті, результатом якого Наталка поділилась в Instagram.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

На світлинах акторка постала в червоній елегантній сукні з масивними воланами та високим розрізом. Тим часом коханий знаменитості позував в чорному костюмі. Парочка під час фотосету використовувала реквізит – червоне серце та букет квітів із троянд.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, Наталка Денисенко вирішила не лише зазнімкувати приємний момент, а й використати знімки задля реклами прикрас від свого ювелірного бренду, які вона готує спеціально до Дня святого Валентина.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розкрила правду про розрив 18-річної дружби з зірковою кумою. Артистка назвала причини їхнього конфлікту.

