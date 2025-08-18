Наталка Денисенко відповіла на чутки, що після розлучення закрутила новий роман

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко відповіла на чутки, що після розлучення встигла закрутити новий роман.

Так, навесні цього року зірка поповнила лави зіркових холостячок. Після восьми років подружнього життя вона подала на розлучення з актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, від якого має сина. У позивній заяві причиною розриву шлюбу Денисенко зазначила стандартне "не зійшлися характерами", а в прем'єрному випуску "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ ексклюзивно прокоментувала, що все ще переживає розставання та звикає до нового статусу.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Це певний процес, який треба пережити дуже довго, і я впевнена, що це не займе день чи два, чи тиждень. Потрібен час, щоб взагалі зрозуміти, що ось так воно в моєму житті", – відверто зізналася Наталка Денисенко.

У Мережі пліткували, що акторка навіть встигла знайти Федінчику заміну, але в розмові з "Ближче до зірок" вона спростувала ці чутки. Ба більше, запевнила – залицяльників не побільшало.

"Не можу сказати, що після того, як я оголосила, що розлучена, що я вільна жінка, стало більше уваги", – прокоментувала Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Зараз знаменитість присвячує себе лише одному чоловіку – 7-річному сину Андрійку. Вони з Андрієм Федінчиком і надалі спільно робитимуть все, аби їхній синочок почувався щасливою дитиною.

"Андрійко відчуває, що мама і тато його люблять. І взагалі Андрій дуже хороший тато, і я й Андрюші про це кажу, що це найкращий тато на землі, що він тебе любить", – розповіла акторка.

І поки в реальному житті Наталка Денисенко не готова відкривати серце для нових стосунків, її кіногероїні закохуються, крутять курортні інтриги та відповідають омріяне "так". Уже 5 вересня на телеканалі ТЕТ покажуть романтичну комедію "Коли ти вийдеш заміж?", де Наталка Денисенко віддасться почуттям та авантюрам на сонячному узбережжі Хорватії.