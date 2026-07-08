Наталка Денисенко відверто розповіла про життя з нареченим після освідчення і підготовку до весілля

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася подробицями особистого життя після освідчення від коханого, підприємця та моделі Юрія Савранського.

Зірка зізналася, що після пропозиції руки й серця їхні стосунки справді змінилися. Щоправда, найбільше це позначилося не на побуті, а на планах щодо спільного майбутнього. За словами Денисенко, вони вже активно обговорюють переїзд, весілля та майбутнє сімейне життя.

«Звичайно, змінилися. Ми почали набагато активніше будувати плани щодо спільного переїзду, весілля та нашого майбутнього», — поділилася акторка в інтерв’ю «РБК-Україна».

Реклама

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Через насичений робочий графік закохані вже зрозуміли, що багато організаційних моментів, пов’язаних із весіллям, доведеться вирішувати швидше. Попри це, у повсякденному житті після заручин майже нічого не змінилося.

«Юрій мені дуже підходить у побуті, у нас схожі звички, тому в цьому сенсі нам дуже легко одне з одним», — зазначила Наталка.

Нагадаємо, про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського заговорили після розлучення акторки з військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Спочатку зірка називала чоловіка лише другом і моделлю свого бренду, однак згодом пара перестала приховувати стосунки. Нещодавно Савранський освідчився коханій у Туреччині, а тепер закохані вже відкрито говорять про підготовку до весілля та спільне майбутнє. Зірка також розповідала, як її син відреагував на заручини.

Новини партнерів