Наталка Денисенко вперше назвала Федінчика "колишнім" і розповіла, як вони виховують сина

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко вперше публічно назвала Андрія Федінчика своїм "колишнім чоловіком", тим самим підтвердивши інформацію про їхнє розлучення, що раніше зʼявилася у судових реєстрах у травні цього року.

Знаменитість заінтригувала, що зовсім скоро розкриє всі подробиці свого розірвання восьмирічного шлюбу. А поки ж зізналася, що у цей непростий період змогла відчути свою силу та за тривалий час усвідомила, що інколи може дозволяти собі бути слабкою. Наталка додала, що попри всі негаразди, зараз насправді почувається щасливою, але поки нові романи не шукає.

"Так, я готова про це говорити. Не можу сказати, що я все пережила щодо цієї теми… Але на цьому тижні готується інтерв'ю. Не можу сказати, що все гладко та супер і я літаю. Але кожного дня я встаю з усмішкою і дякую Богу за своє життя. Тому я щаслива. Мені здається, в мені з'явилася сила — сила бути слабкою, просити про допомогу. Бо рік тому я була впевнена, що я можу все сама і я протягну. Але я зрозуміла, що це не так. І відбувається таке "падіння на дно", яке допомагає виринути на поверхню й зрозуміти, що ти не одна. На особисте життя у мене часу немає", — розповіла артистка в коментарі "Люкс ФМ".

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас Наталка розповіла про риси, які закладає у свого синочка Андрія. Цікаво, що висловлюючись на цю тему, акторка вперше назвала батька хлопчика Андрія Федінчика "колишнім". І зізналася, що після розлучення вони виховують сина разом. Таким чином уся інформація та чутки офіційно підтвердилися.

"Мій колишній чоловік Андрій Федінчик каже, що я розбалувала сина своєю жіночою ніжністю та любов'ю, але зараз у нього є більше можливостей бути з ним більше часу та виховувати. Але мені здається, що я закладаю в нього, що жінка може піклуватися", — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко засвітилася у компанії красеня та палко поцілувала його на відео.