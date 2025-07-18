Наталка Денисенко вперше висловилася про розлучення з Федінчиком і чому уникає коментарів

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко вперше відверто висловилася про особисті переживання після розлучення з чоловіком — актором Андрієм Федінчиком.

У своєму Instagram зірка торкнулася теми чуток, хейту та реакції суспільства на її життя після розлучення. За словами Наталки, вона давно навчилася спокійно ставитися до обговорення її особистості, адже чудово розуміє, чому викликає таку пильну увагу. Вона наголосила, що її не зачіпає осуд, адже, на її думку, люди часто проєктують власні невдоволення на тих, хто живе яскравіше або сміливіше.

"Нормально. Я усвідомлюю, що я дуже яскрава, помітна особистість, тому людям хочеться за мною спостерігати, обговорювати, осуджувати, захоплюватися, споглядати, як я живу, бо дійсно, енергія навколо мене вирує. Взагалі до будь-яких чуток я нормально ставлюся, бо розумію, що я багатьох тригерю, багато людей не мають можливості проживати своє власне яскраве життя! Також на тонкому рівні "перемивання кісточок" — це величезний потік енергії, яку можна використовувати собі на користь!" — написала акторка.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка також звернула увагу на важливість внутрішньої стійкості до критики. На її думку, той, хто здатен витримати хейт, зможе впоратися і зі славою, і з натиском публічності. Зірка закликає інших не судити життя чужих людей, бо істина — завжди суб’єктивна. І додає, що більше не відчуває потреби пояснювати свої вчинки публіці.

"Також чим більше хейту може винести людина, тим більше може витримати слави і популярності. Я усвідомлюю (і вам раджу), що будь-які судження, чутки, обговорення не мають з реальністю нічого спільного! Те, що ми засуджуємо – лише може показати нам, що ми собі не дозволяємо, над чим нам особисто треба попрацювати! Ми ніколи не дізнаємося як насправді було чи є у інших людей, адже у кожного своя правда, ніхто ніколи не зможе залізти в голову, в душу, серце іншій людині. Ще я усвідомила, що я можу собі дозволити нікому нічого не пояснювати. Бо відповідальність за моє життя на мені! Якщо інші не можуть витримати моїх рішень, моєї свободи, мого щастя, мого способу життя – це лише проблеми інших", — пояснила артистка.

Нагадаємо, про розлучення Наталки Денисенко з Андрієм Федінчиком стало відомо у травні цього року з офіційних судових реєстрів. У документі зазначено, що почуття подружжя згасли, тому вони ухвалили рішення розірвати 8-річний шлюб. Загалом, жодна зі сторін не коментувала подробиці.