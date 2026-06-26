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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
2 хв

Наталка Денисенко виходить заміж вдруге: коханий з розмахом освідчився їй у Туреччині

Артистка заручилась із новим бойфрендом та похизувалась обручкою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко виходить заміж вдруге. Коханий Юрій Савранський освідчився їй.

Радісною новиною знаменитість поділилась в Instagram. Артистка опублікувала серію світлин, з яких стало зрозуміло, що вона заручилась із бойфрендом. Особливий момент стався під час відпочинку парочки за кордоном, а саме в Туреччині. Ба більше, Юрій Савранський ще й обрав для цього символічне місце. Пара заручилась біля храму Аполлона, де, як пише Наталка Денисенко, зустрічались Марк Антоній та Клеопатра.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Закохані були одягнені у світле вбрання. Юрій Савранський традиційно став на одне коліно та покликав артистку вийти за нього заміж. Наталка Денисенко відповіла згодою. Акторка вже й похизувалась розкішною обручкою. Юрій Савранський обрав прикрасу з жовтого золота та з чималим діамантом.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

«Приймаємо вітання з заручинами. Вчора (25 червня — прим. ред.) вона йому сказала „так“ біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра», — поділилась артистка.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, для Наталки Денисенко цей шлюб стане другим. Раніше вона протягом восьми років була заміжня за актором Андрієм Федінчиком, з яким розлучилась у травні 2025-го. В артистів є спільний син Андрій.

Юрій Савранський теж вдруге зв’яже себе тенетами шлюбу. Від першої дружини він виховує доньку та сина. Скільки Юрій Савранський та Наталка Денисенко перебувають у стосунках — точно невідомо. Проте пара розсекретила свій роман наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька вийшла заміж вдруге. Знаменитість вже показала фото зі свого весілля з коханим-військовим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
602
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