Наталка Денисенко вперше показалася на публіці з ексчоловіком Федінчиком після їхнього розлучення

Зірки відвели спільного сина Андрійка до другого класу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Наталка Денисенко й Андрій Федінчик

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко разом з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком відвела сина Андрія-молодшого до школи.

Зіркові батьки навіть після розлучення підтримують дружній контакт, аби син зростав у повноцінній батьківській любові. Цього разу акторка з ексчоловіком відвідали урочисту лінійку сина. Маленький Андрійко перейшов до другого класу. І незадовго до початку нового навчального семестру батьки наробили спільних фото зі своїм школяриком у фотозоні.

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко й Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

На знімках щасливий Андрій і Наталка заобіймали синочка, а у дописі в Instagram артистка подякувала вчительці й висловила сподівання на успішний навчальний рік.

"Синочок вже другокласник. Дякую нашій найкращій вчительці Олені, що ми витримали з легкістю перший рік. Сподіваємося, другий клас буде з ще більшою насолодою і успіхом. Хай наші дітки в цьому році все рідше і рідше стануть ходити в укриття", — розчулила Наталка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько з чоловіком і наймолодшим сином Лукою прийшла до старших сина й доньки на урочисту шкільну лінійку й зізналася, що її довело до сліз.

