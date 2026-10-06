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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
436
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1 хв

Наталка Денисенко заговорила про препарати для схуднення та назвала свій головний секрет стрункості

Акторка розповіла, як підтримує фігуру та худне.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як підтримує струнку фігуру та худне без уколів, препаратів і виснажливих тренувань.

Зірка українського кіно не стала приховувати своїх принципів у харчуванні. Денисенко зізналася, що не сидить на суворих дієтах. Вона дозволяє собі різні продукти. Водночас акторка намагається обирати якісну та корисну їжу. За її словами, саме раціон найбільше впливає на стан фігури. А спорт у її випадку займає значно менше часу.

«Їм все. Навчилася любити класну здорову їжу. Харчування — це 80% краси фігури. В зал я ходжу раз на тиждень і то тренування мінімальне», — розповіла Наталка Денисенко.

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас акторка категорично відкидає популярний серед знаменитостей підхід із косметологічними уколами чи спеціальними препаратами для схуднення. Денисенко зізналася, що ніколи не використовувала таких засобів для підтримання форми та поки не планує цього робити.

«Ніколи ніяких уколів і препаратів для фігури і схуднення я не пила, на мою думку, це дуже ризиковано, для мене це поки табу! Також жіночі гормони та вітамінодефіцити — треба слідкувати! І любов до себе», — наголосила акторка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко емоційно звернулася до українців. Акторка зробила тривожне зізнання про життя у Києві та можливий виїзд.

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