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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Наталка Денисенко здивувала, чому ображена на ексчоловіка Федінчика: "У нього був нетверезий стан"

Також артистка розкрила, як уникає спілкування з колишнім обранцем та які між ними стосунки зараз.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, через що ображена на ексчоловіка Андрія Федінчика.

Подружжя розлучилось не на позитивній ноті. Ба більше, Наталка Денисенко в інтерв’ю Славі Дьоміну зізнається, що досі відчуває образу на колишнього чоловіка. А все через його коментарі у соцмережах, де він жорстко звинувачував її в зраді. Артистка говорить, що в Андрію Федінчику тоді говорила образа. За словами знаменитості, слова ексчоловіка не відповідають дійсності, і він потім у неї за це перепрошував. Однак Наталка Денисенко говорить, що Андрій Федінчик поливав її брудом публічно, відповідно й просити вибачення теж має саме таким чином. Тим часом актор цього не зробив, що ображає артистку.

«У мене є образа дуже сильна. У мене найбільша образа, бо я до цього часу не дочекалась на його привселюдні вибачення, коли він привселюдно мене ображав. Він писав матами негативні слова, те, що не є правдою. У нього був певний стан нетверезий, і він писав ці коментарі. У нормальному стані він переді мною вибачався у повідомленнях. Я сказала, що не приймаю, бо ображав він мене привселюдно, то й привселюдно має вибачатися. Це все, що він писав, це не є правдою, і мені через це образливо», — зізнається знаменитість.

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Зараз Наталка Денисенко намагається уникати спілкування з Андрієм Федінчиком. Щоправда, це не стосується спільного виховання сина. Все, що стосується маленького Андрійка, колишнє подружжя обговорює. Також Наталка Денисенко запевнила, що Андрій Федінчик — хороший батько і робить все можливе задля сина.

«Зараз ми краще спілкуємося. Зараз Андрій хороший тато. Він робить все, що може. Зараз я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися. Те, що стосується Андрійка, то, звичайно, я обговорюю», — говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко заявила про рейдерське захоплення її бізнесу. Артистка розкрила подробиці інциденту.

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