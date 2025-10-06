Наталка Денисенко здивувала заявою про другу вагітність: "У мене буде донечка"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко здивувала заявою про другу вагітність.

Знаменитість наразі виховує 8-річного сина Андрійка від ексчоловіка. Утім, артистка неабияк хоче стати мамою вдруге. Ба більше, Наталка Денисенко на проєкті "Тур зірками" говорить, що впевнена в тому, що в неї народиться дівчинка. Акторці навіть неодноразово снилися сни, де в неї двоє дітей – син та донька. Тож, зірка сподівається, що в майбутньому ще народить другу дитину, а саме коли оговтається після розлучення і коли в неї налагодиться особисте життя.

"Мені про дівчинку кажуть вже декілька років дуже багато людей. Мені навіть снилося разів п'ять, що в мене буде донька. Мені наснилося, що в мене ще одна дитина, я змінюю їй підгузок, бо вона немовля, беру її і кажу: "Донечко моя!". Дивлюся в дзеркало, а вона вже така доросла. Кажу: "Андрійко, ви в мене такі гарні". Цілую її та його. Знаю, що в мене буде друга дитина, це буде донечка. Якось це відчувається. Я, звичайно, поки не готова до цього. Мені б оговтатися після розлучення", - ділиться знаменитість.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

До речі, Наталка Денисенко не виключає й того, що ще раз піде під вінець. Коли знаменитість покличуть заміж, то вона обов'язково одягне білу сукню та влаштує невеличке святкування в колі рідних та близьких.

"Не буду брехати, я дуже хочу весілля. З друзями це розділити…Може, якесь не дуже гучне, але щоб це була вечірка класна і щоб було свято для двох. Я буду вдягати білу сукню, мені це подобається. Я залюбки! Хоча я поки що про це так не думаю. Але коли буде нагода і прийде час, я залюбки одягну білу сукню", - додала артистка.

Зазначимо, довкола особистого життя Наталки Денисенко наразі вирує чимало пліток. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку, в якій пропонуємо дізнатися, як артистка пішла від нареченого, як почалися її стосунки з Андрієм Федінчиком, чому вони розлучилися і через що колишній чоловік підозрює її в зраді.