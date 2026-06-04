Наталка Денисенко здивувала заявою про шлюб з коханим-манекенником "Це те світле почуття"

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко знову привернула увагу публіки, прокоментувавши шлюбні перспективи з бізнесменом і манекенником Юрієм Савранським на тлі обговорення їхніх стосунків.

Її роман активно обговорюють у медіа та соцмережах. Пара не приховує близькості, але й не поспішає з гучними заявами про весілля. У центрі уваги — не лише їхні стосунки, а й погляди акторки на кохання. Вона дедалі частіше говорить про внутрішню гармонію та особисті кордони. Саме це, за її словами, і формує основу майбутніх відносин. Питання офіційного шлюбу поки залишається відкритим.

«Любов — це не тільки між чоловіком і жінкою, а любов — це те світле почуття, яке народжується всередині тебе», — зізналася зірка в інтерв’ю BLIK.ua.

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Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка наголошує, що жодні стосунки не можуть стати порятунком, якщо людина не відчуває власної цінності. Вона переконана: спершу потрібно навчитися бути щасливою самій із собою, і лише потім ділити це щастя з партнером. Саме такий підхід, за її словами, дозволяє будувати зрілі та спокійні стосунки без зайвих очікувань і тиску.

«Спочатку ви стаєте щасливою, а потім приходить той, хто може просто підсилити ваше щастя і вашу закоханість в саму себе», — поділилася Наталка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розсекретила, скільки на місяць витрачає на сина та як їй допомагає Федінчик.

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