Наталка Денисенко зізналась, чи ходила на побачення після розлучення і чи є в неї залицяльник

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, чи ходила на побачення після розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком і чи з'явилися в неї залицяльники.

Від травня артистка офіційно є холостячкою. Тож увага до особистого життя знаменитості нині неабияк прикута. Та й сама акторка інтригує фанів, коли хизується різними розкішними букетами у своєму Instagram.

Проте Наталка Денисенко в програмі "Тур зірками" запевняє, що квіти отримує від прихильників. Що ж стосується залицяльників, то їх в артистки немає. Також Наталка Денисенко не ходить на побачення. За словами артистки, вона багато працює, тож весь свій вільний час намагається присвятити синові.

Реклама

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

"Немає такого, що є залицяльники. Те, що в мене є якась величезна чоловіча увага, то, на щастя чи на жаль, немає. І в мене не так багато часу, щоб ходити на побачення. Я стараюся, коли в мене є вільний час, приділяти його сину. Я й так пізно ввечері приходжу, дитина на мене чекає. Якщо чесно, я не знаю, як мені організувати своє особисте життя, щоб я ще раз вийшла заміж", - зізналась знаменитість.

Проте Наталка Денисенко вже знає, якого чоловіка хоче бачити поруч із собою. Для знаменитості неважливі ані його професія, ані статус. Акторка хоче, щоб майбутній обранець розділяв її погляди. Також для артистки важливо відчувати поруч із чоловіком стабільність, силу та спокій.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

"Напевно, це стабільність, спокій, тому що я дуже емоційна, істеричка. Потрібен чоловік, який витримає мою нестримну енергію, який може заспокоїти, буде сильним як і зовні, так і внутрішньо. Це необов'язково має бути актор, заможний. Я дуже мрію, щоб у мене був справжній друг і партнер, з яким я можу реалізовувати якісь проєкти", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко прокоментувала розлучення з Андрієм Федінчиком. Артистка зізналась, хто був ініціатором їхнього розриву.